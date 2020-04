Denúncia de crime ambiental leva polícia até condomínio em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 08:49 horas



Angra dos Reis – Nesta quinta-feira (02), em cumprimento a ordem de policiamento a fim de averiguar denúncias encaminhadas pelo Linha Verde (0300 253 1177), programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, policiais ambientais estiveram no bairro Gamboa do Belém, em Angra dos Reis, onde as informações davam conta de um local onde era lançado diesel no mar.

Chegando no condomínio Porto Caieira, a administradora do local autorizou a entrada dos policiais, acompanhando-os até os fundos do condomínio. Havia uma pequena embarcação, onde em seu interior, existia uma bomba de sucção que vinha sendo operada por um homem. No momento em que percebia a presença dos policiais ambientais, outro homem, que estava mergulhado, direcionava a ponta da tubulação utilizada para serviço de dragagem. Questionado pelos agentes, os envolvidos afirmaram que vinham fazendo limpeza e aprofundamento da área ao redor das poitas pertencentes ao condomínio. Por se tratar de uma atividade sujeita a licenciamento ambiental de acordo com resolução do CONAMA, os policiais perguntaram à administradora do condomínio se a mesma possuía as autorizações pertinentes. Como ela desconhecia a legislação e não tinha nenhuma autorização, foi encaminhada à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale frisar que em Angra dos Reis, a população pode denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, enviando fotos e vídeos com a garantia do anonimato.