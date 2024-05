Denúncia de queimada leva Polícia Ambiental ao bairro Nossa Senhora dos Remédios, em BM

Barra Mansa – Policiais Militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia identificaram nesta segunda-feira (13), em Barra Mansa, a degradação ambiental de uma área com cerca de 500 metros quadrados em decorrência de queimadas. Os agentes chegaram ao local, no bairro Nossa Senhora dos Remédios, após uma denúncia feita através do programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177).

A denúncia dava conta de que no acesso à praça Nossa Senhora dos Remédios, pessoas teriam ateado fogo no mato, provocando muita fumaça. Os agentes da 2ª UPAm foram ao local e, tanto as margens da Dutra quanto as do outro lado, na linha férrea, estavam com indícios da realização de queimadas, mas sem incêndio no momento da fiscalização. Como não havia ninguém no local, os policiais não puderam ter a confirmação se o incêndio foi criminoso, tendo então a equipe se deslocado à 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Desde o início do ano, o programa Linha Verde já cadastrou 115 denúncias sobre queimadas em todo o estado, 30% a mais do que o mesmo período do último ano.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode utilizar o telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).