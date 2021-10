Denúncia feita ao Linha Verde ajuda polícia no resgate de aves silvestres em Mendes

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 08:56 horas

Mendes – Uma denúncia sobre guarda de animais silvestres feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – possibilitou a polícia militar ambiental a resgatar nesta quarta-feira (20), três pássaros da fauna silvestre que eram mantidos em cativeiro no município de Mendes.

Segundo os agentes da UPAm, as informações da denúncia davam conta de que o responsável possuía aves silvestres sem anilhas e as comercializava. Com a ajuda do programa Linha Verde, os policiais procederam à Rua Prefeito Antônio Caramez, no bairro Santa Rita, onde durante fiscalização no imóvel denunciado, encontraram dois coleiros e um trinca ferro e, quando questionado, segundo o Disque Denúncia, o proprietário dos animais informou não possuir nenhuma licença específica para a criação das aves. Ele foi conduzido à 97ª DP, onde a ocorrência foi registrada enquanto que os animais foram levados para o centro de triagem de animais silvestres (Cetas), onde após tratamento serão devolvidos ao seu habitat natural.

Desde o início do ano, o programa Linha Verde já recebeu cerca de 14 mil denúncias sobre crimes ambientais em todo o Estado do RJ. Deste montante, pouco mais de mil é referente à guarda e comércio de animais silvestres. Vale reforçar que a população pode ajudar o trabalho da polícia na redução dos crimes ambientais, denunciando de forma anônima através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177 ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”.