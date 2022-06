Denúncias de maus-tratos a animais crescem 130% em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 22:10 horas

Barra Mansa – A Guarda Ambiental de Barra Mansa registrou um expressivo aumento nas denúncias de maus-tratos a animais. Em 2021 foram 250 realizadas no primeiro semestre. Já em 2022, 576 já foram contabilizadas; o que representa um aumento de 130% entre um período e outro. Apesar da preocupação com o aumento de casos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável relata que o número reflete a maior disposição dos cidadãos em denunciar.

Para o gerente de Fiscalização da Pasta, Felipe Rodrigues, a situação mais comum relatada nas denúncias está relacionada à manutenção de cães presos por correntes, cabos ou similares, seguida da falta de higiene nos locais destinados aos animais.

– As denúncias chegam à Secretaria por meio dos telefones (24) 2106-3408 e (24) 99923-7641 – WhatsApp. Mediante às informações, a Guarda Ambiental se encaminha até o local com a finalidade de checar a veracidade dos fatos. Se constatado os maus-tratos, o tutor dos animais é notificado a regularizar a situação, conforme determina a Lei Municipal 4.330/14. Em caso de descumprimento, a sanção administrativa é de multa no valor de R$600. Situações de reincidência poderão ser acrescidas do valor de R$300 – detalhou Felipe.

Ele alertou ainda que as situações de flagrante são passíveis de encaminhamento para a 90ª DP.

– Os maus-tratos a animais são considerados crime inafiançável e envolve além de agressões físicas, situações de negligência e abandono – acrescentou.

Entre os animais resgatados em situações de maus tratos os mais comuns são cães e gatos. Eles são encaminhados para ONGs visando à doação responsável.