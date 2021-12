Depois de reformulada, unidade de guarda comunitária trabalha com novas viaturas

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 17:33 horas

Reunião marcou o retorno da antiga forma de trabalho das equipes

Volta Redonda- Em reunião ocorrida no último dia 17, o novo titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, traçou estratégias entre a Secretaria e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), onde foi decidida a reformulação da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), que voltou a prestar serviços com efetivo exclusivo para todos os bairros da cidade. Desde então, a UGC vem utilizando quatro novas viaturas, acelerando o atendimento.

A UGC cuida de toda a cidade, que foi dividida em cinco áreas: quatro são atendidas pelos novos veículos, com dois GMs em cada, e uma por duas motocicletas. A prestação de serviços é através da segurança primária, como a troca de lâmpada queimada, poda de árvores, retirada de veículos abandonados, tapa-buracos em vias públicas, desobstrução de calçadas, entre outros. “São serviços de competência do município e que podem ser solucionados de forma mais rápida, contribuindo para diminuir a sensação de insegurança”, explicou o Secretário Luiz Henrique.

Tendo como meta principal aproximar a população do Poder Público, a UGC criou grupos de WhatsApp, usando a rede social para ficar em contato direito com os presidentes das associações de moradores de cada área, bem como todas as pessoas que têm representatividade no bairro, como a presidente da Associação de Moradores do Loteamento Vista Bela, no bairro Água Limpa, Elisa Fernandes. “O retorno da UGC nos moldes antigos é maravilhoso e até mexe com a nossa autoestima, pois agora somos ouvidos com toda a paciência e atenção, com os problemas solucionados. Os guardas municipais que fazem o atendimento têm o perfil certo e todos gostaram da volta da UGC,”, contou Elisa.

O Secretário da SEMOP disse que a medida pretende manter a ordem na cidade. “Os novos veículos contribuem para manter a cidade ordenada e dão mais eficiência na solução dos problemas apresentados pelos moradores, que falam diretamente com os guardas municipais da UGC”, ressaltou ele, acrescentando: “Os novos investimentos na área de segurança pública, que estão sendo feitos pelo prefeito Antônio Francisco Neto, vão colaborar de forma significativa para tornar a cidade mais segura”, explicou o Secretário.