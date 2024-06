Deputada estadual Tia Ju é eleita a primeira procuradora especial da mulher na ALERJ

Estado do Rio – A deputada estadual Tia Ju (REP) é a primeira procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A parlamentar foi a única candidata ao cargo, mas foi eleita com aclamação e sem objeções na votação simbólica entre os deputados presentes na sessão plenária desta nesta terça-feira (25). Já as deputadas Célia Jordão (PL) e Martha Rocha (PDT) foram eleitas para as duas vagas de procuradoras adjuntas.

O objetivo da Procuradoria Especial da Mulher, da Alerj, é intensificar a participação do Parlamento Fluminense nas ações em defesa das mulheres, além de receber e encaminhar denúncias de violência e discriminação, fiscalizar e acompanhar programas do governo para igualdade de gênero e auxiliar as comissões da Casa.

“As decisões serão tomadas todas de forma colegiada. Esta procuradoria é da bancada feminina, e as decisões serão tomadas por todas nós, com a participação de todas. A interseccionalidade vai estar presente nos trabalhos da Procuradoria da Mulher para que a gente atenda especificamente às necessidades de cada uma, a mulher negra, a mulher indígena, as mulheres de centro, de direita, de esquerda. Enfim, todas as mulheres serão acomodadas dentro da procuradoria e estaremos aqui firme e forte”, declarou.

Já no caso das procuradoras adjuntas, as duas vagas acabaram sendo disputadas por três deputadas. As eleitas foram Célia Jordão, que recebeu 41 votos, e Martha Rocha, com 40 votos. Em terceiro lugar ficou a deputada Zeidan (PT), com 33 votos. Também houve duas abstenções.

Célia Jordão agradeceu o apoio dos deputados em sua eleição. “Aqueles que me conhecem sabem da trajetória do meu trabalho, sempre me dedicando muito à pauta feminina e na defesa das políticas públicas para as mulheres. A procuradoria é um instrumento importantíssimo em defesa das mulheres, para que nós possamos combater as desigualdades ainda existentes na nossa sociedade. Eu fico muito feliz com o resultado dessa eleição, mas quando a pauta se trata da mulher, todas somos unidas”, comentou.

Já Martha Rocha lembrou que a Alerj foi apenas a 23ª Assembleia do país a criar uma procuradoria da mulher. A parlamentar disse que será necessário atuar em conjunto com o Congresso Nacional e todos os entes federativos, bem como implementar uma procuradoria em cada uma das 92 câmaras municipais fluminenses.

“A função da procuradoria é fomentar os espaços políticos para as mulheres. Essa é uma experiência que dá muito certo no Congresso Nacional. Tivemos oportunidade na CPI dos Crimes Cibernéticos de ouvir a deputada federal responsável pela procuradoria da mulher. Então, a gente pretende fazer uma grande caravana para que todas as câmaras municipais dos 92 municípios tenham uma procuradoria”, complementou a deputada.

A criação da Procuradoria Especial da Mulher ocorreu no ano passado, após aprovação da Resolução 25/23. Atualmente, dos 70 deputados fluminenses, 15 são mulheres, que é a maior bancada feminina da história da Casa. Além de Tia Ju, Célia Jordão e Martha Rocha, compõem a bancada feminina da Alerj as seguintes deputadas: Carla Machado (PT), Dani Balbi (PCdoB), Dani Monteiro (PSol), Élika Takimoto (PT), Franciane Motta (Pode), Giselle Monteiro (PL), Índia Armelau (PL), Lucinha (PSD), Marina do MST (PT), Renata Souza (PSol), Verônica Lima (PT) e Zeidan (PT).