Deputada propõe apoio a enfermeiras recém-formadas

Estado do Rio – A deputada estadual Lilian Behring (PCdoB) apresentou dois projetos de lei que têm como objetivo ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e à liderança na área da saúde, com foco nas profissionais da enfermagem. As propostas respondem a dados que mostram a estagnação da participação feminina na força de trabalho e a persistência da desigualdade salarial entre homens e mulheres.

O Projeto de Lei 4629/2025 propõe a criação de mecanismos que facilitem a inserção de recém-formadas em enfermagem no mercado de trabalho, promovendo mais equidade de oportunidades. A proposta busca apoiar profissionais que, mesmo com formação acadêmica, enfrentam dificuldades para conseguir o primeiro emprego por falta de experiência prática.

“A ideia é dar uma chance real para as mulheres recém-formadas no curso de enfermagem. Elas são a maioria nas universidades e, portanto, precisam ter um acesso mais facilitado ao mercado de trabalho, para que possam exercer sua profissão e contribuir com o sistema de saúde”, afirmou a deputada Lilian Behring.

Já o Projeto de Lei 4632/2025 trata da criação de cotas para mulheres em cargos de direção de hospitais e estabelecimentos de saúde. O objetivo é garantir maior representatividade feminina nas decisões institucionais, refletindo a realidade do setor, no qual as mulheres representam cerca de 85% dos profissionais de enfermagem, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

“A inclusão das mulheres nas posições de liderança é essencial para garantir que as decisões tomadas nas instituições de saúde levem em consideração as necessidades e realidades das profissionais da área, que são, em sua maioria, mulheres”, destacou a parlamentar.