Deputado apresenta propostas para futuros investimentos no Brasil, em Marrakech

Marrocos – Membro da Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional do Congresso, o deputado Julio Lopes (PP) participou em Marrakech, do Lide Brasil Morocco Fórum, evento que reúne empresários e autoridades na cidade marroquina para debaterem propostas de futuros investimentos no Brasil, reforçando a aliança entre os dois países nas áreas de tecnologia, turismo, defesa aérea, transição energética, gestão climáticas e futuras parcerias industriais, através de uma cooperação estruturada e duradoura.

De acordo com o parlamentar, o evento marca um momento histórico entre Brasil e Marrocos. Ele lembrou também a liderança do empresário e ex-governador de São Paulo, João Dória, presente ao encontro, a quem considera um exemplo de conectividade global. Durante sua fala, Julio destacou o investimento na saúde feito pelo Rei Mohammed VI, que criou o maior e mais completo sistema de saúde do Continente Africano, tornando-se um exemplo para toda a Europa.

– Fiquei impressionado com a ousadia e determinação do monarca no que diz respeito a qualidade da saúde pública, inclusive conectando empresas, hospitais e clínicas particulares para atender a população do Marrocos. Na oportunidade, lembrei que o Brasil tem um dos maiores programas de saúde pública do mundo e que uma cooperação nesse sentido com certeza pode ser realizada – disse.

O parlamentar salientou ainda a possibilidade de uma parceria entre a Atech, empresa subsidiária da Empresa Brasileira Aeronáutica S.A. (Embraer), dedicada ao desenvolvimento de sistemas ligados a área de defesa e segurança, com o Marrocos. A Atech não fabrica aeronaves, mas é provedora de soluções tecnológicas para áreas como aeroespacial e defesa, sendo de grande importância para a controle do espaço aéreo das fronteiras brasileiras.

– Na verdade a Atech faz todo o controle da malha aérea brasileira, como acompanhamento de fronteiras e de radares de segurança nacional, e que poderá ampliar e contribuir para o controle de segurança nacional do Marrocos. Essa mesma tecnologia poderá ser utilizada na saúde da população do Marrocos através da utilização de um único número, como será implantado no nosso Sistema Único de Saúde com o uso do CPF; como também através da biometria facial e digital. Enquanto o mundo faz a guerra, o Marrocos quer cada vez mais cuidar da saúde de seu povo – concluiu.