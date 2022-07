Deputado estadual faz reunião de prestação de contas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 17:04 horas

Eurico Junior se encontrou com vereadores, ex-vereadores, suplentes e moradores do município Barra do Piraí

Barra do Piraí – O deputado estadual Eurico Júnior, líder do PV na Assembleia Legislativa, se reuniu nesta terça-feira, dia 19 de julho, em Barra do Piraí, na Deck Festas, com a presença do prefeito da cidade, Mário Esteves, e mais de 150 lideranças políticas, entre vereadores, ex-vereadores, suplentes e moradores do município e região para prestar contas do seu mandato parlamentar.

Ex-prefeito de Paty do Alferes e de Vassouras, e ex-deputado federal, Eurico Júnior é o único deputado estadual morador e representante da região de Paty do Alferes, Miguel Pereira, Vassouras, Rio das Flores, Barra do Piraí, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Areal, Sapucaia, Carmo, Sumidouro, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto.

Durante seu discurso, Eurico Júnior agradeceu a presença de todos e destacou a importância do político olhar para o ser humano. “A pandemia balançou toda a estrutura do país. Os prefeitos se empenharam ao máximo, mas muitos atendimentos a casos crônicos não puderam ser feitos por falta de vagas e da emergência da Covid-19. Muitas vidas foram salvas, mas milhares perdidas. Muita gente perdeu emprego, especialmente na área de turismo, pequenos comércios foram fechados. Precisamos arregaçar as mangas se quisermos que o estado se desenvolva”, avaliou o deputado.

Participaram do evento, além do prefeito Mário Esteves, o vereador Pastor Brum, Secretário de Ordem Pública de Barra do Piraí, o vereador Juliano Barbosa, Secretário de Esportes de Barra do Piraí, o vereador Kiko Brando, de Vassouras, o ex-vice prefeito e ex-vereador de Pinheiral por dois mandatos, Pedrosa, Ivana, ex-vereadora e presidente do PV de Pinheiral, a radialista da rádio Nova Visão FM Pinheiral, Marilene Severiano, Moreira, gerente da Statled Brasil e Reinaldo Testa, supervisor da Statled Brasil.

Parcerias

Eurico Júnior destacou a importância das parcerias para levar mais e melhores serviços à população. “O prefeito que tem um deputado estadual e federal que luta pela sua cidade, consegue mais recursos e melhora a vida do cidadão. Se Mario Esteves teve capacidade de trazer recursos por seu trabalho, talento, equipe, entrosamento político e prestígio, imagina se continuar a ter um deputado estadual de uma cidade vizinha e um federal como Jorge Mario Esteves como deputado federal lutando por seus interesses? Ele tem uma sintonia com o governo do Estado, com o governador Claudio Castro. Com essa parceria e o meu apoio na Alerj, os serviços estão chegando. É o Segurança Presente, são as obras que estão em processo de planejamento, de licitação”, comentou o deputado.

Agradecimento

O prefeito Mario Esteves e os vereadores secretários municipais da cidade, Brum e Juliano, agradeceram o trabalho árduo de Eurico Júnior em benefício de Barra do Piraí e demais municípios do interior e a importância de ter um deputado morador e que conhece como poucos a realidade local. É de políticos como Eurico Júnior que o nosso estado precisa para se desenvolver de forma sustentável”, elogiaram.

Municípios desenvolvidos

O deputado estadual afirmou que prioriza, no seu mandato, a luta pelo fortalecimento dos municípios, sendo o representante de seus prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, suplentes, lideranças políticas e do povo destas cidades junto ao governo do estado e ao governador Cláudio Castro, que muito vem se destacando como o governador que mais fez por estes municípios do interior.

“Como eu, ele sabe que só teremos um estado forte quando tivermos municípios fortes, desenvolvidos economicamente, com infraestrutura para atrair empresas e indústrias, gerar empregos e renda, além de promoverem serviços de educação, saúde de qualidade e incentivarem a agricultura, cultura e projetos sociais”, finalizou.