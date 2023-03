Deputado Jari propõe audiência pública sobre o Novo Ensino Médio no Sul Fluminense - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 12:03 horas

Ideia foi aprovada pela Comissão de Educação da Alerj e deve ser publicada em Diário Oficial; semana também foi marcada por conquistas na área de infraestrutura

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) propôs a realização de audiência pública para ouvir a comunidade escolar do Sul Fluminense sobre o Novo Ensino Médio. A ideia foi aprovada durante reunião da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), da qual o deputado é membro, na manhã dessa quinta-feira (8). O próximo passo é a definição de dia, horário e local para que a proposta seja publicada em Diário Oficial.

“O Ministério da Educação instituiu, nesta semana, consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de Ensino Médio no âmbito dos Estados. Minha ideia é assegurar a participação da comunidade escolar do Sul Fluminense nesta discussão. Nosso mandato é participativo e o diálogo é fundamental para construirmos uma política pública forte”, afirmou Jari.

O parlamentar mantem contato permanente com a comunidade escolar, por meio da direção das escolas, professores e pais de alunos, fazendo visitas semanais às unidades de ensino médio na região, e também mantém um bom relacionamento com o sindicato da classe. Além disso, na última semana, também conversou com a direção da Regional Médio Paraíba da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), em Volta Redonda.

Pedidos de Jari por melhorias nas rodovias estaduais são publicados em DO

No início desta semana, solicitações do deputado Jari ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) que pedem melhorias urgentes para rodovias que cortam o Sul Fluminense foram publicadas em Diário Oficial. Os documentos solicitam recuperação na pavimentação asfáltica e roçada nas margens das rodovias RJ 139 e RJ 155.

Também está registrado em DO o pedido à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) da construção urgente de uma passarela sobre a Rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 252, entre os municípios de Pinheiral e Piraí.

“A necessidade das intervenções foi observada durante inúmeras fiscalizações e de um trabalho permanente de atenção às demandas da população. Essas ações vão dar mais segurança e mobilidade para os moradores e todos que circulam pela região”, ressaltou Jari.

Porto Real – Em parceria com a prefeitura de Porto Real, o deputado Jari pediu para o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) fazer o desassoreamento de afluente do Rio Paraíba do Sul, na estrada que liga o distrito de Barra Mansa, Floriano, ao município de Porto Real. O serviço, que vai minimizar danos aos moradores prejudicados pelas chuvas na região, começou no início desta semana.

Projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ estará em Barra Mansa

Na próxima segunda-feira, dia 13, o deputado Jari estará na Praça do Colégio Peixoto Júnior, Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista, Região Leste de Barra Mansa. A tenda do projeto “Deputado na Sua Cidade” fica no local das 8h ao meio-dia.

Ainda no mês de março, Jari vai conversar com os moradores de Vassouras, no dia 20, na Praça Barão de Campo Belo, no Centro; e em Porto Real, no dia 27, na Avenida B, no bairro Freitas Soares. Sempre das 8h ao meio-dia.