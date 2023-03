Deputado Jari reforça sua luta em defesa do piso nacional do magistério para professores do Estado

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 14:01 horas

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que integra a Comissão de Educação, é membro fundador da Frente Parlamentar em Defesa do Piso Nacional do Magistério, grupo formado por 14 parlamentares. Nesta quinta-feira (30), houve uma reunião para traçar diretrizes para as ações em busca do piso salarial e pela valorização do magistério na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Além dos deputados que compõem a frente parlamentar, o encontro contou com a presença de professores do Estado.

O objetivo é cobrar do governo do estado a adequação do salário dos professores da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro de acordo com o piso nacional. A medida deve ser tomada até o fim deste ano.

“A luta pelo piso nacional e a valorização dos servidores é justa e legítima. Eu, como representante e membro da Comissão de Educação da Alerj, coloco meu mandato a inteira disposição da classe. Juntos, vamos fazer com que o governador cumpra o desejo dos professores de receber piso nacional do magistério. É um direito do professor e dever do Estado”, discursou Jari, durante a reunião.