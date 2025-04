Deputado Jari solicita reforço de efetivo e ampliações na segurança da região

Sul Fluminense – O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) apresentou uma Indicação Legislativa na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) solicitando à Secretaria de Estado de Polícia Militar a ampliação do efetivo dos batalhões que atuam na região Sul Fluminense, entre eles o 28º BPM (Volta Redonda), 10º BPM (Barra do Piraí) e 37º BPM (Resende).

De acordo com o parlamentar, a medida visa reforçar o policiamento nos municípios atendidos por esses batalhões, frente ao déficit atual de policiais militares. Ele defende que o governo estadual realize um novo concurso público para suprir a demanda.

“Na Indicação, cobramos do Governo do Estado que realize concurso público com o objetivo de que mais agentes possam ser destacados para os batalhões do interior. Hoje sabemos que há um grande déficit de servidores militares, o que gera insegurança para toda a população”, destacou o deputado, ressaltando que irá acompanhar o andamento da solicitação.

Além da ampliação de efetivo, Jari Oliveira também solicitou a implantação do programa Segurança Presente no município de Pinheiral, iniciativa já implementada em cidades vizinhas, como Volta Redonda.

“A presença ativa de agentes de segurança tende a inibir ações e fomenta uma integração entre comunidade e os órgãos responsáveis pela segurança. Pinheiral não pode ficar para trás. Com o Segurança Presente, ganhamos policiamento de proximidade, que atua de forma preventiva e integrada com outros serviços públicos”, completou.

A segurança pública tem sido um dos principais focos de atuação do parlamentar. Em 2024, Jari destinou duas emendas impositivas à Polícia Militar, ambas com foco em Barra Mansa.

Foram R$ 160 mil para a reforma do antigo prédio do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), no bairro Bom Pastor, que receberá uma Companhia Independente da Polícia Militar. Outros R$ 250 mil foram destinados para a compra de um trailer adaptado, que será utilizado como estrutura de apoio para o policiamento na cidade.