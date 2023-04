Deputado lança frente parlamentar para defender setor nuclear

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 08:08 horas

Júlio Lopes diz que após término das obras de Angra III, prioridade deve ser o início das obras de Angra IV

Estado do Rio – O deputado federal, Júlio Lopes, lançou nesta terça-feira (18), no Salão Nobre da Câmara dos Deputados em Brasília, a Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares (FPN), composta por 217 deputados e 13 senadores. O objetivo é promover debates sobre o avanço do setor nuclear e defender a indústria do país e do Rio de Janeiro.

De acordo com Júlio Lopes, a iniciativa conta com o apoio da Eletronuclear, empresa responsável pela operação das usinas nucleares brasileiras, e ganha destaque em um momento crucial. Associações de atividades nucleares e a Associação Brasileira de Desenvolvimento das Atividades Nucleares (ABDAN) endossam a FPN.

A implementação da FPN será uma maneira de acelerar o processo do uso da energia nuclear em outros setores, como no bombardeamento de irradiação nos alimentos, na área médica e no campo cirúrgico.

“Sabemos bem que o Rio de Janeiro respira essa pauta e colocar o assunto em debate no Parlamento é mais uma maneira de representar o nosso estado e defender o desenvolvimento e a melhoria do setor. Tenho certeza de que esse também é o foco do presidente Lula e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Já estamos acelerando o processo da compra do segundo pacote de 15 trocadores de calor no valor de R$ 250 milhões; já que o primeiro pacote com 9 trocadores no valor de R$ 150 milhões, já está no Brasil. Vale lembrar que esses trocadores de calor serão construídos pela Nuclep, e serão fruto de vários contratos entre ela e a Eletronuclear com um valor de cerca de R$ 800 milhões. O término de Angra III e o início das obras de Angra IV, também serão prioridades”, explicou.

Ele lembrou também que por ser um defensor ferrenho do uso da energia nuclear em todas as áreas, vê como fundamental e importante a construção de reatores nucleares de pequeno porte no estado do Rio de Janeiro, que geraria um grande número o de empregos diretos durante sua construção; já que a energia nuclear pode no futuro desempenhar um papel fundamental na luta contra a descarbonização do planeta, e ser de grande importância para a transição de energia limpa em todo o mundo.

Líderes globais e associações comerciais nucleares têm emitido declarações conjuntas, incluindo a Diretora Geral da Associação Nuclear Mundial, Sama Bilbao y León, para pedir aos governos do G7 que apoiem a operação de longo prazo das usinas nucleares existentes e acelerem a implantação de novas plantas. O lançamento da frente parlamentar no Brasil demonstra o compromisso do setor de energia nuclear em promover o debate e ações em prol do desenvolvimento dessa fonte energética.