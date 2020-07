Deputado Marcelo Cabeleireiro está internado na Santa Casa de Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 19:04 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro está internado na Santa Casa de Barra Mansa, de acordo com as primeiras informações o parlamentar está estável e passou por uma série de exames.

– No momento ele está estável. Fez tomografia e a imagem apareceu fosca, mas ele está saturando bem. Ontem não estava saturando bem e por isso tomamos a iniciativa de interna-lo. Ele está bem, no quarto, com oxigênio nasal e por enquanto nem pensar em UTI. Esperamos que até amanha, se ele tiver bem, ou no mais tardar no sábado ou domingo ele estará em casa – informou o secretário de saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes.

Até a publicação desta nota não há confirmação de que o parlamentar está positivo para o novo coronavírus.