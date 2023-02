Deputado Munir Neto é eleito presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 18:24 horas

Em seu primeiro mandato, o deputado também vai compor três importantes comissões na Casa Legislativa

Estado do Rio – O deputado estadual Munir Neto (PSD) assumiu da última quarta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a presidência da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso. Em seu discurso, Munir contou um pouco da experiência adquirida em todos os anos à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social de Volta Redonda, que tem uma ampla rede de serviços e projetos para crianças, adolescentes e idosos e se comprometeu a priorizar o fortalecimento das redes de proteção dos diretos das crianças, adolescentes e pessoas idosas no estado. O parlamentar vai buscar parcerias com o Poder Judiciário, demais órgãos que formam essas redes e que estão responsáveis pela implementação de políticas públicas voltadas à esses grupos da população e entidades beneficentes.

“Assumir a presidência desta Comissão me orgulha e me motiva. Sei que os desafios são muitos, mas vamos traçar a melhor estratégia e buscar parcerias para trabalhar de forma a garantir o acesso e a manutenção dos direitos das crianças, adolescentes e pessoas idosas em nosso estado”, disse.

As Comissões exercem o importante papel de discutir e analisar os Projetos de Lei que são apresentados pelos deputados, para que sejam encaminhados ao Executivo e possam se tornar lei, ou seja, têm impacto direto na vida da população e realização de audiências públicas, como forma de ouvir as demandas da população.

Além de presidir uma Comissão, Munir Neto é membro da Comissão da Pessoa com Deficiência e suplente da Comissão de Cultura.