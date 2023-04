Deputado propõe programa que prevê laudo de TEA itinerante - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de abril de 2023, 11:34 horas

Estado do Rio – “O autismo é parte deste mundo e não de um mundo à parte”. Essa frase, que circula nas redes sociais e de autoria de “Educando en la vida”, foi a base de uma importante indicação legislativa protocolada pelo deputado estadual Munir Neto (PSD) e que tem por objetivo facilitar o exercício pleno da cidadania às pessoas dentro do espectro autista.

Trata-se da implantação do Programa Laudo Azul, que leva a todos os municípios do Estado do Rio uma equipe multidisciplinar itinerante apta a identificar os sinais do autismo em crianças, jovens e adultos e fornecer um laudo médico.

Ter um laudo médico é essencial para que as pessoas no espectro possam exercer seus direitos, como o benefício de prestação continuada, o uso de um mediador na escola, gratuidade nas passagens de ônibus municipais e intermunicipais, vaga exclusiva em estacionamentos, aquisição de automóveis com isenção de tributos e muitos outros.

Mas conseguir o laudo costuma ser uma verdadeira via-crúcis para famílias mais carentes ou que moram em localidades distantes dos grandes centros urbanos, onde a rede pública de saúde nem sempre tem todos os especialistas necessários para a detecção do diagnóstico precoce e muito menos concentrados em um único lugar. Desprovidas de recursos para recorrer à rede privada, precisam se deslocar por quilômetros em busca do laudo, muitas vezes tendo de carregar no colo seus filhos quando se trata dos casos mais graves de TEA (Transtorno do Espectro Autista).

“O Programa Laudo Azul prevê um ônibus itinerante adaptado que irá percorrer bairros e municípios do Estado com uma equipe multidisciplinar de profissionais capacitados a diagnosticar TEA. Em nossa indicação, sugerimos um psiquiatra, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta e um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Este programa olha cada pessoa no espectro do autismo como parte do mundo e, como tal, com pleno direito ao exercício da cidadania”, avalia Munir.

A indicação legislativa solicita ao Governador Cláudio Castro que envie à Alerj uma mensagem criando o Programa Laudo Azul, já que a implantação é de competência do Poder Executivo. Além dela, Munir também protocolou mais dois projetos de lei que beneficiam as pessoas no espectro.

Um deles cria a figura do mediador escolar para atendimento aos alunos da rede pública de ensino que apresentem necessidades educacionais especiais e prevê que a função seja exercida por profissionais capacitados. Apesar de algumas escolas já adotarem a figura do mediador, ela não está prevista em lei. O outro institui o Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Monitoramento em Educação Inclusiva de todos os profissionais da rede pública de ensino.