Deputado Tande Vieira define prioridades na presidência da Comissão de Saúde da Alerj - Diário do Vale

Tande Vieira disse ser uma honra assumir uma das principais comissões da casa em seu primeiro mandato, agradecendo a confiança e apoio dos colegas parlamentares. Segundo o deputado, a comissão também terá atenção especial à situação da rede de hospitais federais no Rio de Janeiro.

“Será muito importante lutarmos por um reordenamento da rede de hospitais federais no Rio, que não pode ficar ociosa como está, e pela discussão da implantação do Complexo Econômico Industrial da Saúde em nosso Estado”, afirmou o deputado Tande Vieira.

Estado do Rio – Eleito presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), na tarde desta quarta-feira (15), o deputado estadual Tande Vieira (PP) afirmou que há muitos desafios pela frente, e definiu as prioridades iniciais do grupo: apoiar e contribuir com a Secretaria de Estado no esforço de avançar nas redes de alta complexidade e de fortalecimento à Atenção Primária; organizar melhor a regulação e ampliar o acesso aos exames de diagnóstico mais caros.