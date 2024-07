Deputados debatem na quarta-feira (3), Projeto de Lei que regulamenta aposentadoria especial

Pela proposta, a aposentadoria será concedida ao segurado da Previdência Social que tiver trabalhado sujeito a condições especiais por no mínimo 15 anos, desde que comprove, além do tempo de trabalho, a permanente exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Nacional – A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados debaterá na quarta-feira (3), às 14h, no plenário 7 da Câmara, o Projeto de Lei Complementar 42/23, relacionado a concessão de aposentadoria especial aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.

