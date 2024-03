Deputados e servidores participam da primeira corrida de rua da Alerj

Rio de Janeiro – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou neste domingo (10) o seu primeiro Circuito de Corrida de Rua, com partida e chegada no Palácio Tiradentes, sede histórica do Parlamento. Com mais de mil participantes, a atividade teve um percurso que foi até a Roda Gigante do Porto Maravilha e retornou ao quase centenário palácio, tendo reunido deputados, servidores da Casa, familiares e amigos em prol de uma vida saudável e da prática esportiva.

A corrida contou com 5 km na modalidade principal e com a categoria de 100 metros, voltada à participação das crianças. Com a finalidade de incluir o máximo de pessoas e incentivar o exercício físico, o circuito também ofereceu a possibilidade de caminhada de 3 km para iniciantes.

O primeiro vice-presidente da Alerj, deputado Brazão (União), competiu na categoria principal e reforçou a importância do evento. “Além do incentivo às boas práticas de saúde, agregamos a questão cultural, trazendo o Palácio Tiradentes como protagonista, junto de todo o percurso da corrida através do Rio de Janeiro Antigo”, comentou.

Para o diretor do Departamento Médico da Casa e um dos idealizadores da corrida, Samy Chitayat, essa iniciativa é essencial para investir no bem-estar físico e mental da população. “Optamos pela corrida por ser um esporte muito democrático, com poucas contraindicações para participar. Isso possibilitou a realização de um evento familiar, com deputados, servidores, filhos e colegas competindo juntos. A procura foi muito maior do que esperávamos para um primeiro evento, por isso, considero que foi um sucesso”, disse.

Também estiveram presentes no circuito os deputados Alan Lopes (PL), Dr. Deodalto (PL), Felipinho Ravis (SDD), Franciane Motta (União), Índia Armelau (PL), Marina do MST (PT), Prof. Josemar (Psol) e Valdecy da Saúde (PL), além do Diretor Geral da Alerj, Marcos Brito, entre outros diretores da Assembleia.

Mais que um exercício físico

Os pais de Malu Duque Veloso, competidora da modalidade Kids, falaram sobre a importância do evento para a menina de 7 anos. “Nossa família valoriza muito a atividade física, e estamos incentivando a Maluzinha na corrida, que é o esporte favorito dela. Adoramos a oportunidade de competir em família”, disse a mãe.

O campeão dos 5 km, Vitor Rangel, é filho de um servidor da Casa e começou a correr para lidar com a ansiedade. “Desde que iniciei no esporte, há 3 anos, notei que minha saúde mental melhorou muito, e isso refletiu nas minhas questões pessoais. Essa é a minha primeira vitória em uma competição, e significa muito para minha história”, declarou o jovem.

Já Letilde Severo, vencedora na categoria feminina, iniciou sua trajetória por um motivo semelhant e. “Comecei a correr depois de perder minha mãe e passar por um processo de divórcio. Essa vitória é muito especial porque, além de ser a primeira, pude competir junto dos meus dois filhos”, contou.

Corrida inclusiva

O Circuito da Alerj também viabilizou a participação de atletas PCDs na atividade. Cláudio Ferreira, de 60 anos, é portador da doença ocular rara chamada retinose pigmentar, e correu o percurso com a ajuda de um guia. “A parceria com o Projeto Atletas Guia – Rio foi fundamental para eu e outros participantes estarmos aqui hoje”, declarou.

Durante a espera da conclusão do percurso pelos participantes da corrida, os familiares e amigos que ficaram no aguardo de seus parentes tiveram a oportunidade de desfrutar da visita guiada ao Palácio Tiradentes. A sede histórica da Alerj esteve aberta de forma especial neste domingo para proporcionar lazer cultural aos acompanhantes.