Deputados estaduais se mobilizam pela segurança do Sul Fluminense - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 07:57 horas

Parlamentares apresentam propostas e buscam investimentos para combater a criminalidade

Sul Fluminense – Os deputados estaduais Tande Vieira, Célia Jordão e Jari Oliveira apresentaram sugestões e pediram mais investimentos para enfrentar o aumento da criminalidade. Eles reagiram aos fatos recentes da região, como os 15 homicídios registrados no Sul Fluminense na semana passada, o ataque a um posto de policiamento da PM em Resende, ocorrido na última terça (07) e o furto, na última quarta-feira (08) da carteira de dentro da bolsa de uma cliente, filmado em uma loja na Vila Santa Cecília.

Combate com tecnologia e aumento de efetivo

O deputado estadual Tande Vieira destacou o uso de tecnologia para o combate ao crime. Segundo ele, equipamentos como câmeras capazes de reconhecer rostos e ler placas de automóveis são um avanço: “mas é preciso colocar todas as câmeras existentes num só sistema integrado de monitoramento”, alerta.

O parlamentar também defende a ampliação e aprimoramento dos recursos humanos, principalmente na sub-região das Agulhas Negras, onde fica sua base eleitoral: “O esforço inicial é trabalhar pela recomposição do efetivo do 37º BPM, que precisa de mais policiais para cumprir sua missão de fazer o policiamento ostensivo numa área territorialmente tão extensa”.

Ele também se preocupa com o efetivo da Polícia Civil, responsável pela investigação de crimes: “A Polícia Civil e a Polícia Técnica estão com concursos em andamento e também precisam da mesma recomposição de seus efetivos”, completa.

Patrulha escolar

Evitar as condições que levam os crimes a acontecerem também está entre as prioridades dos parlamentares. A deputada estadual Célia Jordão afirmou que vai “solicitar ao Governo do Estado emenda parlamentar para que seja levada à cidade o programa Patrulha Escolar, assegurando mais proteção a crianças e adolescentes”.

Célia também disse que o tema sempre foi prioridade para ela: “a questão da segurança é prioritária para a qualidade de vida da população, por isso, desde o meu primeiro mandato, tenho me reunido com o governador Cláudio Castro para levar as demandas do interior do Estado e garantir mais investimentos não somente nessa área, mas também na educação para os jovens”, disse.

Apoio à Polícia Militar

O deputado estadual Jari Oliveira destacou as conversas que teve com o comandante do 28º BPM, coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva, e colocou seu mandato à disposição da PM, dando um voto de confiança na instituição. O parlamentar, porém, destacou que vai cobrar soluções em nome da população: “Por reconhecer que a criminalidade vem aumentando, procurei o comandante do 28° BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva, no final do mês de fevereiro, para colocar o mandato à disposição da instituição para ajudar no que for possível. Durante a conversa com o coronel Martins, responsável pelo policiamento nas cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro, ele falou um pouco sobre cada município e fez um breve diagnóstico da situação em que se encontra a segurança pública. Então, foi dado meu voto de confiança, mas estarei ao lado da população, cobrando soluções”, declarou Jari.