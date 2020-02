DER autoriza Defesa Civil a interditar RJ-163 em caso de risco

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 09:39 horas

Resende – O DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem) autorizou a interdição total de um trecho da RJ-163, estrada que liga a Via Dutra à região de Visconde de Mauá. A Defesa Civil de Resende está autorizada a interditar o trecho em dias de forte chuva por questões de segurança.

O ofício recomenda a interrupção total do tráfego da rodovia entre o distrito da Capelinha e Visconde de Mauá, quando o volume de chuva for maior do que 40 milímetros por hora ou maior do que 60 milímetros em 24 horas.