DER-RJ e Defesa Civil decidem liberar a RJ-155

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 12:20 horas

Angra dos Reis – Após ter sido divulgado na quarta-feira (4) que a RJ-155 seria fechada totalmente na tarde desta quinta-feira (5), o DER-RJ (Departamento de Estradas e Rodagens do estado do Rio de Janeiro) e as Defesas Civil de Rio Claro e Angra dos Reis decidiram que a Rodovia Saturnino Braga está liberada para tráfego.

A decisão foi mudada após uma reunião entre o DER-RJ e a Defesa Civil, na manhã desta quinta-feira, na altura do quilômetro 18 da RJ-155, onde uma cratera fez a pista ceder. Durante a reunião, foi decidido que será realizada uma análise do trecho, que terá resultado apenas na próxima segunda-feira (9) e após este resultado será decidido o fechamento total ou não da rodovia.

De acordo com o secretário-executivo de Serviço Público de Angra dos Reis, Carlos Felipe Larrosa Arias, a rodovia não será interditada até o resultado da análise.

– O DER-RJ vai colocar equipes para orientar os motoristas durante o trecho e a Defesa Civil fará monitoramento visual para evitar que a rodovia seja fechada. As Defesas Civis de Rio Claro e Angra estão trabalhando em conjunto para evitar a interdição – explicou o secretário.

A pista no trecho do quilômetro 18 cedeu mais um pouco nesta quinta-feira (5), mas a estrada segue livre para o tráfego pelo acostamento.

Caso RJ-155 seja totalmente fechada, a alternativa que o motorista tem é a RJ-149, Serra do Piloto, que liga Rio Claro a Mangaratiba.

De acordo com a prefeitura de Angra dos Reis, as Defesas Civil de Angra e Rio Claro vão monitorar a área 24 horas e, se houver a necessidade, a RJ-155 será fechada. Na segunda-feira (9), será concluído um estudo de sondagem, realizado pelo DER, que indicará as intervenções paliativas a serem executadas. Enquanto isso, o tráfego está liberado para veículos de até 9 toneladas.