DER-RJ faz obras de contenção e anuncia melhorias para RJ-163

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 16:34 horas

Resende – A RJ-163, uma importante estrada-parque do estado do Rio – que liga a Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, ao distrito de Visconde de Mauá, na cidade de Resende – começou a receber, em janeiro deste ano, obras de contenção de encostas e do sistema de drenagem nos dois pontos mais críticos da rodovia: os Kms 15,9 e 19,5.

Os serviços contemplam obras de contenção, a implantação de cortinas atirantadas, solo grampeado, reforço de cortina já existente, drenagem, recuperação do pavimento e sinalização. E prevê, ainda, a instalação de um canal em concreto e de uma nova ponte de 12 metros no km 19,5. A obra tem previsão de conclusão no final deste ano ou início de 2021.

Mais melhorias

Esta semana, o presidente do DER-RJ, Uruan Cintra de Andrade, acompanhado do diretor de Obras da Região Metropolitana, Mizael Pureza, recebeu representantes de Visconde de Mauá para discutir outras melhorias nas estradas da região.

Durante o encontro, Uruan anunciou novas ações de manutenção de asfalto na RJ-163, no trecho conhecido como Capelinha-Mauá. Outro assunto abordado foi a confecção e instalação de placas de sinalização turística para identificar as distâncias entre os distritos e das atrações locais.

– Essas intervenções vão proporcionar mais segurança e condições mais adequadas para os turistas que procuram a região – disse o presidente.

Futuras obras

Também está previsto para a RJ-163 um novo pacote de obras, no trecho Dutra – Capelinha. A obra já foi licitada, aguardando apenas a liberação dos recursos orçamentários e vai contemplar os seguintes serviços: implantação de faixa de acostamento; tratamento de três interferências com vias existentes ligadas à rodovia (acesso Shopping Penedo, acesso ao centro de Penedo e acesso à localidade de Serrinha do Alambari); substituição da ponte sobre o Ribeirão das Pedras; melhoria de traçado e substituição da ponte sobre o Rio Alambari; além de reforço da ponte sobre o Rio Pirapetinga.