Derrota do Athletic mantém Voltaço na liderança da Série C

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa virá a Volta Redonda, no sábado (29), para enfrentar o Esquadrão de Aço, às 17h, no Raulino de Oliveira.

Esta resultado ajudou o Voltaço a se manter na liderança da Série C do Brasileirão, pois caso o time mineiro vencesse a partida, tomaria o primeiro lugar da tabela do Volta Redonda. Como isso não aconteceu, o Voltaço segue como líder da competição nacional.