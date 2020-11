Derrota para o Grêmio impede Fluminense de entrar no G4

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 22:52 horas

Rio de Janeiro – A partida entre Fluminense e Grêmio termina com derrota para o clube carioca, na noite deste domingo (08), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O único gol da partida ocorreu aos 27 minutos da primeira etapa, quando Churín recebeu na área e cruzou rasteiro para Pepê, que teve trabalho para empurrar para o fundo das redes tricolores.

Com a derrota, o Fluminense não entrou para o G4, grupo dos quatro melhores times colocados na Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca está a um ponto de diferença do quatro colocado, São Paulo, que possui 33 pontos.

O Fluminense está na quinta colocação, com 32 pontos, sendo nove vitórias, cinco empates e seis derrotas. A próxima partida será contra o Palmeiras, no próximo sábado (14), às 21h30, pelo Brasileirão.