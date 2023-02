Derrota para o Nova Iguaçu complica o Resende FC no Carioca - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de fevereiro de 2023, 17:41 horas

Time não suportou a pressão e acabou derrotado fora de casa; Resende ocupa a vice lanterna do Carioca 2023

Nova Iguaçu – Diante de um forte calor, o time do Resende FC bem que tentou, mas não suportou a pressão do Nova Iguaçu e acabou sendo derrotado por 1 a 0 neste sábado (25), no estádio Jânio Moraes, o Laranjão, no Rio de Janeiro. O gol do Nova Iguaçu foi marcado por Canela aos 30 min do segundo tempo.

O jogo valeu pela antepenúltima jornada da fase de classificação do Campeonato Carioca.

A derrota deixa o Resende com apenas 4 pontos em 9 rodadas, sendo o vice lanterna da competição.