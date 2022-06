Desafio Tour do Rio 2022 acontece em Miguel Pereira

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 18:43 horas

Miguel Pereira – Uma das mais tradicionais provas de ciclismo do mundo e a principal competição latino-americana chancelada pela Union Cycliste Internationale, o Tour do Rio volta ao calendário de eventos esportivos brasileiro após hiato de sete anos. Ela será realizada em agosto de 2022 no Rio. Os participantes já podem se preparar e buscar a classificação para a prova através do Desafio do Tour do Rio, que acontece em 3 de julho, em Miguel Pereira.

A empresária Luisa Jucá continua à frente da realização da Prova, mas agora com a parceria da 213 Sports.

– É bom estar voltando a realizar o Tour do Rio após um hiato de 7 anos. Me orgulha acompanhar o crescimento do ciclismo em especial o feminino. Cerca de 42 % dos inscritos são mulheres. Me deixa ainda mais feliz poder levar a bicicleta para outros lugares com boas estradas como Miguel Pereira – disse.

A etapa classificatória é chancelada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj). O Desafio contará com provas de Ciclismo de Estrada em percursos de 25km (curto), 85km (médio) e 115km (longo). Os trajetos possuem, respectivamente, altimetrias de 546, 681 e 1490 metros.

– Para nós é um sonho trazer o Desafio do Tour do Rio para Miguel Pereira em parceria com os organizadores, porque a nossa meta é levar o ciclismo para todos os lugares do estado – disse Adayr Souza “Touché”, presidente da Federação de Ciclismo do Estado do Rio (Fecierj).

Com previsão de receber 500 atletas, a prova tem inscrições que podem ser realizadas exclusivamente pela internet, que ocorrem até o dia 27 de junho, às 12 horas. A entrega dos kits ocorrerá no sábado, dia 2 de julho, entre 14 e 20 horas, no local de largada da prova. Aos vencedores, além dos troféus e a possibilidade de participar do Tour do Rio, serão distribuídos R$ 5 mil em premiações.

Leia o regulamento completo do Desafio do Tour do Rio no site www.tourdorio.bike. É possível ainda acompanhar as novidades da prova no Instagram @tourdorio.

Serviço

Modalidade: Prova Ciclismo de Estrada

Cidade: Miguel Pereira / RJ

Local A prova será disputada com percurso nas rodovias RJ-125, RJ-093, RJ-127, RJ-129 e RJ-121. A concentração da largada será na Rua Cmte. Paulo Emilio – Lago de Javary para os dois percursos

Data: 03 de julho de 2022

Realização: 213 Sports

Supervisão: Fecierj e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Apoio: Prefeitura de Miguel Pereira

Ranking/Pontuação: Válida para o Ranking

Nacional Classe 3 (CBC) e Estadual Classe 1