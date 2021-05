Desalojados fazem ato na praça da prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 15:17 horas

Volta Redonda – Cerca de 200 pessoas estão na Praça Sávio Gama, em frente à sede do Palácio 17 de Julho, para uma manifestação por moradias, em Volta Redonda. A manifestação ocorre desde ao meio dia, quando caminharam do Jardim Belmonte e passaram pelos bairros Ponte Alta, Conforto e Vila Santa Cecília até chegarem na prefeitura, onde protestam sobre a ação de reintegração de posse de área ocupada realizada na manhã desta quinta-feira (27), na divisa entre Barra Mansa e Volta Redonda.

Entenda o caso

A Polícia Militar cumpriu nesta manhã, a ação de reintegração de posse de área ocupada, segundo cadastro da comissão de moradores, por cerca de 850 famílias, na divisa entre as cidades de Barra Mansa e Volta Redonda. O terreno, com cerca de 60 hectares, fica na divisa entre os bairros Jardim Belmonte e Santa Rosa.

A ação foi acompanhada pelo defensor público João Helvécio, do segundo núcleo de tutela coletiva regional. A ocupação ocorreu em janeiro deste ano e, após inúmeros recursos impetrados pela defensoria pública do estado do Rio de Janeiro, a justiça determinou a retirada das famílias da área, cuja propriedade é reivindicada pela empresa Mape Incorporações e Empreendimentos.

Nota da prefeitura

Em nota a prefeitura de Volta Redonda disse que “a disputa judicial que acarretou na reintegração de posse de um terreno localizado no limite com Barra Mansa não tem participação direta da Prefeitura de Volta Redonda”.

Na verdade, a Justiça determinou a saída das famílias a pedido de uma empresa privada e também que a Prefeitura de Volta Redonda acompanhasse a ação por meio de duas secretarias.

A partir de agora, as famílias desalojadas, que sejam de Volta Redonda, podem procurar os Centros de Referência à Assistência Social das regiões próximas.

Nos Cras, poderão fazer inscrições para serem beneficiadas com programas sociais diversos e a inscrição no cadastro imobiliário Municipal.