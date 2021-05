Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 18:52 horas

Fortes chuvas de domingo e segunda-feira não foram suficientes para fazer com que acampantes deixassem o local

Volta Redonda – Os desalojados que acamparam em frente à Prefeitura de Volta Redonda na última quinta-feira (27) permaneciam no local até esta segunda-feira (31). Eles pedem que o poder público intervenha no caso – em princípio, desapropriando o terreno para distribuir às famílias. Ainda nesta segunda-feira, houve um encontro entre o prefeito Antônio Francisco Neto e o bispo da Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito. Até o momento em que esta reportagem foi publicada, não havia informações sobre o resultado da reunião.

Uma das integrantes do movimento disse a José Maria da Silva, o Zezinho, integrante do Movimento pela Ética na Política (MEP), que o grupo decidiu permanecer no local mesmo depois das fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde de domingo e durante esta segunda-feira: “Nós permanecemos aqui porque nossa luta é por moradia. Precisamos sair do aluguel”, disse a manifestante, que se identificou como Marlene.

O bispo da Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, havia se proposto, na sexta (28) intermediar o diálogo entre o grupo de desalojados acampado na Praça 17 de Julho e a Prefeitura de Volta Redonda. A declaração foi feita pelo padre Rafael Ferreira, durante uma visita feita por ele, pelo padre Alércio de Carvalho e pelo próprio bispo aos desalojados.