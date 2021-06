Desalojados voltam para a praça da Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 11:46 horas

Eles recusaram proposta do município e querem moradia própria

Volta Redonda – Desalojados que ocupam a Praça 17 de Julho, no Aterrado, em frente a prefeitura, reafirmaram nesta sexta-feira, 11, que vão permanecer no local até que o poder público oferte moradia própria para as famílias. Eles haviam saído da praça, mas voltaram. O grupo recusou a recente oferta do município de concessão de aluguel social (inicialmente por três meses), no valor oscilando entre R$ 500 podendo chegar a R$ 600 dependendo do caso, além de cesta básica e inserção de 42 pessoas ao mercado de trabalho. De acordo com o líder do movimento Josivan Nascimento Silva, de 37 anos, essas propostas seriam temporárias e não solucionariam o impasse dos desalojados. Eles afirmam não terem recursos para arcar com despesas de aluguel e o sustento das famílias.

– O que a maioria ganha aqui, mal dá para comer e quem dirá pagar pelo aluguel, por isso, queremos uma casa própria para morar. Somos trabalhadores, mas ganhamos pouco e muitos estão desempregados – explicou o líder do movimento, que vive de “bico” como pedreiro. Antes de ocupar a praça, Josivan disse que morava na Siderlândia e desde 2010 não consegue emprego fixo. “É a nossa realidade, mas somos trabalhadores e só queremos um lugar para morar”, completou, ressaltando que tem dois filhos que vivem na Bahia.

Ainda

Segundo a assessoria de Imprensa da PMVR, a proposta aos desalojados inclui ainda o encaminhamento das famílias para os programas assistenciais municipais, estaduais e federais, onde haveria um estudo diferenciado para as crianças, com participação da Educação e outros setores.

Em nota a assessoria da Diocese de Volta Redonda-Barra do Piraí informou que a assistência às famílias da ocupação ocorreu, inicialmente, com apoio às intermediações entre o poder público e desalojados, além de doação de alimentos às famílias do acampamento. “A Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda está, neste momento, avaliando a nova realidade já que a nossa missão, como intermediária junto ao governo municipal foi cumprida”, ressalta a nota.

Entenda

Há pouco mais de uma semana as famílias deixaram a Praça 17 de Julho, seguindo para um novo terreno de onde foram retirados por decisão judicial. Desde a última sexta-feira, dia 4, os desalojados decidiram retornar para a praça da prefeitura, onde permanecem em barracas improvisadas. Em janeiro, o mesmo grupo ocupou terreno no bairro Santa Rosa, divisa entre Volta Redonda e Barra Mansa, de onde também foram retirados devido a ação de reintegração de posse movida por uma empresa privada dona do imóvel.

Por Lilian Silva