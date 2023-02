Descida da Serra das Araras será fechada para obras no fim de semana - Diário do Vale

Descida da Serra das Araras será fechada para obras no fim de semana

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 08:43 horas

A pista de descida da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), será interditada no sábado (4) e domingo (5) para obras de manutenção no asfalto. A interdição foi divulgada pela concessionária CCR RioSP. As obras serão realizadas entre 6h e 18h nos dois dias, e por isso o fluxo de veículos acontecerá somente pela pista de subida, que funcionará em mão dupla.

A concessionária alerta que o tráfego poderá ficará lento nesses horários, e os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização, bem como o limite de velocidade 40 km/h no trecho de mão dupla. A ultrapassagem é proibida. Outro motivo para a atenção redobrada dos condutores é o maior risco de acidentes devido ao período de chuvas.

Os usuários da Via Dutra podem obter mais informações no site da concessionária ou através do número 0800 017 3536.