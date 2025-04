Descontos na conta de luz já beneficiam 673 mil famílias no estado do Rio

Estado do Rio – Somente no ano passado, 673.941 famílias foram beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) na área de concessão da Enel Distribuição Rio. O número representa um aumento de 105% em comparação a 2022 (328.227), quando a concessionária passou a cadastrar a partir da base da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O valor total dos subsídios da TSEE aos clientes da Enel Rio foi de R$ 282,8 milhões.

Mesmo com o crescimento do número de participantes nos últimos dois anos, a Enel Rio estima que 140 mil famílias das cidades em que atua ainda não se cadastraram na Tarifa Social. Para que todos aqueles que têm direito se inscrevam, a empresa promove iniciativas para estimular a adesão, como a distribuição de folders explicativos, e ainda conta com profissionais para orientar potenciais beneficiários do programa. O atendimento é feito pelos canais da concessionária: site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21 99601-9608), Central de Relacionamento (0800 28 00 120) e presencialmente nas lojas da Enel Rio.

“É importante que os clientes que estão dentro do perfil do benefício procurem os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximos e realizem o cadastro no CadÚnico. Nosso objetivo é que todas as famílias que têm direito sejam atendidas”, diz a diretora de Mercado da Enel Rio, Ana Teresa Raposo.

O que é a Tarifa Social

A Tarifa Social é um programa do Governo Federal que oferece descontos de até 65% na conta de luz para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e no Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Para ter direito, é preciso atender a alguns critérios, como ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou ser beneficiário do BPC. O desconto na conta de luz, por meio do programa, gera impactos significativos no orçamento das famílias inscritas.

Como funciona o desconto

O desconto da TSEE varia de acordo com a faixa de consumo de energia:

Até 30 kWh/mês: 65% de desconto;

-De 31 a 100 kWh/mês: 40% de desconto;

De 101 a 220 kWh/mês: 10% de desconto;

Acima de 220 kWh/mês: 0% de desconto.

Indígenas e Quilombolas