Desembargador Wagner Cinelli lança livro com artigo publicado no DIÁRIO DO VALE - Diário do Vale

Desembargador Wagner Cinelli lança livro com artigo publicado no DIÁRIO DO VALE

Matéria publicada em 30 de março de 2023, 17:56 horas

Em obra, lançada nesta quinta-feira (30), magistrado reúne artigos e outros textos, onde aborda à violência de gênero e à necessidade de empoderamento feminino

Rio de Janeiro – O desembargador e pesquisador Wagner Cinelli de Paula Freitas lança nesta quinta-feira (30), às 18 hs, na Livraria da Travessa, no Leblon, no Rio, sua mais nova obra literária: Igualdade e Progresso que reúne artigos e outros textos, abordando temas relacionados à violência de gênero e à necessidade de empoderamento feminino.

O magistrado incluiu em sua obra um artigo publicado no JORNAL DIÁRIO DO VALE em 2022. No texto, datado de 14 de setembro, publicado no jornal impresso e on line do DIÁRIO DO VALE, com o título ‘As Placas de Itatiaia’, Wagner Cinelli aborda o universo feminino, a Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher. Em um trecho do artigo ele cita: “A estrada para o atingimento dessa meta é longa. Tanto assim que já se passaram mais de 40 anos desde sua aprovação e a questão segue atual. No Brasil, além de contínuas alterações na legislação penal para maior proteção à mulher, um marco em favor dessa pauta foi a edição da Lei Maria da Penha, em 2006. Fato é que não ficamos um dia sem notícias de tragédias que vitimam mulheres por serem mulheres. Por isso, é necessário insistir no debate até que alcancemos a almejada igualdade. Estudos e pesquisas sobre a violência de gênero contribuem para conhecermos melhor essa realidade e, assim, desenvolvermos políticas públicas eficientes”, escreveu o desembargador.

Primeira parte da obra é uma coletânea de artigos

Este é o livro mais recente do magistrado e pesquisador Wagner Cinelli de Paula Freitas que, reunindo artigos e outros textos, aborda temas relacionados à violência de gênero e à necessidade de empoderamento feminino. O autor, valendo-se de sua experiência como juiz nas competências criminal e de família, nos leva a refletir sobre questões atuais e que são fundamentais para a compreensão de nossa sociedade.

A primeira parte da obra é uma coletânea de artigos sobre essas questões. A segunda traz o artigo acadêmico “Violência de gênero é violação de direitos humanos: estudo sobre o crime de importunação sexual”, vencedor na 11ª edição do Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos, na categoria “Trabalhos dos Magistrados”. A terceira e última seção é composta de um bate-papo sobre questões de gênero do autor com a atriz Leticia Sabatella, referências à exposição Presenças Invisíveis e duas poesias assinadas por Gabriela Zimmer, filha do autor e sua parceira em diversos projetos.

Um assunto relevante, na constelação de temas relacionados à paridade de gênero, é abordado no artigo Homens que defendem a igualdade, que é sobre o papel dos homens nesse tabuleiro social. O tema tem importância central, ainda mais quando um homem, Wagner Cinelli, se apresenta como um pensador e vocalizador dessas desigualdades, iluminando pontos, tantas vezes sutis, e convidando todas e todos ao debate e proposição de ações, com valorização às políticas públicas. A preocupação com políticas públicas, instigada pela sua formação na LSE, é fundamental para Cinelli, que tem repetido que a estrada para igualdade é longa, mas que nossos passos devem ser ininterruptos. Como também ele reitera, essa luta é social, a convocar cada um de nós.