Desembargadora do TJRJ nega recurso da prefeitura de Barra Mansa para reabrir comércio

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 14:39 horas

Barra Mansa – A desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) indeferiu um agravo de instrumento que a Prefeitura de Barra Mansa apresentou para permitir que o comércio de Barra Mansa pudesse voltar a operar. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (27), que seria o último dia de validade do decreto do prefeito Rodrigo Drable determinando o fechamento do comércio local. Na noite da segunda, em transmissão ao vivo feita pelas redes sociais, o prefeito informou que prorrogaria as medidas de isolamento.

Está programada para esta terça uma reunião dos prefeitos de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral com o MPRJ. O objetivo é discutir propostas técnicas que permitam a reabertura gradual do comércio nas três cidades. A intenção é que, com um protocolo igual para os três municípios, não haja fluxo de consumidores de uma cidade para outra.