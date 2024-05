Desempregado é preso em Barra do Piraí após ameaçar e coagir ex-companheira

Barra do Pirai – Agentes da 88ª Delegacia de Polícia Civil (Barra do Piraí), prenderam na noite de quarta-feira, (22), em frente a unidade policial, um homem desempregado, de 41 anos, suspeito de ameaçar a sua ex- companheira, de 53 anos.

Segundo o delegado titular da 88ª DP, Antônio Furtado, a vítima procurou a delegacia dizendo que dias antes havia comunicado ao homem o fim da relação. Ele ficou inconformado que ela retirasse os seus pertences de casa e a ameaçou.

De acordo com Furtado, no momento que a mulher estava saindo da delegacia o homem, que estava em um ônibus, saltou do veículo, a perseguiu pelas ruas da cidade e, ao alcançá-la, falou que ela que não iria abandoná-lo e, caso isso acontecesse, não a deixaria em paz.

“Ele disse que ela teria que voltar à delegacia retirar a queixa, querendo que a investigação fosse interrompida, já que suspeitou que ela havia feito um registro. A mulher voltou à delegacia chorando, e os policiais perceberam o que aconteceu e prenderam o homem, que vai responder pelos crimes de coação no curso do processo e perseguição, cujas penas podem chegar a seis anos de cadeia”, contou o delegado.

O homem segue preso e foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece a disposição da Justiça.

Confira abaixo o vídeo do delegado Antônio Furtado