Desenrola FIES já renegociou mais de 15,3 mil contratos

Rio de Janeiro – O Rio de Janeiro é a quarta Unidade da Federação com mais contratos renegociados no Desenrola Fies, programa do Governo Federal executado pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), voltado para pessoas com dívidas relativas ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os números fazem parte do balanço mais recente do FNDE, com dados do programa até a primeira semana de abril.

O estado fluminense registrou 15.325 contratos firmados no programa, que respondiam por um saldo da dívida renegociada de R$ 730,1 milhões. Com os valores de entrada nas renegociações desses contratos, o retorno aos cofres públicos supera R$ 36,3 milhões.

Dados nacionais do Desenrola FIES

NACIONAL – Em todo o país, o Desenrola Fies já beneficiou mais de 253 mil pessoas. As renegociações referem-se a contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, foram renegociados R$ 11,51 bilhões em dívidas, resultando em um saldo de dívida posterior de cerca de R$ 2,18 bilhões. Apenas com a parcela de entrada, o Governo Federal arrecadou R$ 475,6 milhões. Os descontos em muitas das renegociações chegam a 99%.

REGIÕES – O Sudeste foi a região com mais contratos fechados no Desenrola Fies. Somadas as negociações em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo foram fechados 99.561 contratos, que tinham um saldo de dívida de R$ 4,36 bilhões e que resultaram em R$ 204,72 milhões arrecadados com os valores de entrada.

O Nordeste aparece em seguida, com 72.040 contratos firmados, saldo de R$ 3,34 bilhões e valores de entrada de R$ 112,86 milhões. Em seguida aparecem o Centro-Oeste (30.703 de contratos, R$ 1,61 bilhão de saldo e R$ 58,1 milhões arrecadados), o Sul (23.038/ R$ 1,14 bilhão/ R$ 59,68 milhões) e o Norte (18.272/ R$ 857,17 milhões/ R$ 25,97 milhões).

ESTADOS – São Paulo é a Unidade da Federação com mais contratos renegociados no Desenrola FIES até agora. O estado registrou 48.287 contratos. O saldo da dívida renegociada ultrapassou R$ 1,84 bilhão e, apenas com o valor de entrada da renegociação, o retorno aos cofres públicos foi de R$ 91,26 milhões.

Minas Gerais vem em seguida, com 31.242 contratos, saldo da dívida renegociada de R$ 1,57 bilhão e valor de entrada de R$ 68,24 milhões. Bahia (20.565), Rio de Janeiro (15.325), Ceará (15.041) e Mato Grosso (10.213) completam a lista dos estados que registraram mais de dez mil contratos renegociados.

Dados regionalizados do Desenrola FIES

PRAZO – O Desenrola Fies garante descontos especiais que podem chegar a 99%. O prazo para renegociar as dívidas pelo programa termina em 30 de maio. Os estudantes com dívidas do Fies e que ainda não aderiram devem solicitar a renegociação ao agente financeiro com o qual têm contrato.

ATENDIMENTO – Confira os canais de atendimento do Desenrola FIES:

Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Acesse o portal Fale Conosco ou entre em contato pelo telefone 0800 616161.

Caixa Econômica Federal

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular ou entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104. As ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do país).

Banco do Brasil

Utilize o aplicativo do BB no seu celular ou entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001. Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.

As informações são da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República