Desfile de bloquinho em Volta Redonda faz conscientização sobre a dengue

Volta redonda – O bloquinho dos alunos da Escola Municipal Domingos Maia desfilou na tarde dessa sexta-feira (9) no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, não apenas para entrar no espírito do Carnaval, mas também para conscientizar a população sobre a importância de tomar as medidas de prevenção contra a dengue. A diversão foi o encerramento do trabalho de conscientização feito com os estudantes do primeiro ao quinto ano da instituição da rede municipal de ensino.

Com o tema “Bloquinho Domingos Maia contra a dengue”, as atividades foram desenvolvidas pela diretora da escola, Gisele de Paula, a diretora-adjunta Jéssica Lanxeu e a pedagoga Nathalia Ribeiro, com o apoio da Unidade Básica de Saúde (UBSF) do bairro São Geraldo e da Guarda Municipal. O bloco partiu do Colégio Estadual Rondônia, no mesmo bairro, e seguiu até a Praça e Área de Lazer Flávio Assis de Aguiar, retornando ao ponto de partida.

“A gente entende que a educação precisa estar não só dentro da escola, ela precisa ultrapassar os muros. Por isso, nós levamos pra rua o ‘Bloquinho do Domingos Maia contra a dengue’ para mostrar às crianças e a nossa comunidade a importância desse tema e da conscientização da população”, explicou Gisele de Paula.

A pedagoga Nathalia Ribeiro contou que trabalharam o tema com as crianças durante a semana. “Foi um trabalho pedagógico que incluiu a confecção de cartazes e panfletos, para conscientizar as crianças e que elas levassem esse trabalho pedagógico para casa, ampliando a compreensão sobre um assunto tão importante. E que culminou com o nosso bloquinho na rua, chamando a atenção da população para conseguir um resultado positivo de conscientização.”

A gerente da UBSF São Geraldo, Julyana Araújo, falou sobre a importância de apoiar a iniciativa da escola. “Hoje é um dia muito especial, porque conseguimos articular a saúde e a educação em uma temática tão importante, que é a dengue. Por que não juntar o Carnaval, a saúde, a educação, para a gente poder levar essa promoção de saúde à população, de tentar conscientizar de um jeito leve, né? Para que eles tenham a ciência de que a gente precisa falar sobre esse assunto e olhar dentro de casa, olhar em torno da nossa vivência, para ver se a gente consegue reduzir essa propagação do Aedes aegypti.”

As crianças, além de conscientizar quem acompanhou o desfile, também se divertiram, como foi o caso de Danilo Romanhi Mendes, de oito anos, que está no terceiro ano do Ensino Fundamental. “Nós trabalhamos com muito esforço e com muito carinho para fazer esse cartaz e desfilar para ajudar a combater a dengue.”