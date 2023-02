Deslizamento de encosta na RJ-155 exige atenção dos motoristas - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 10:05 horas

Pedra obstrui parte da rodovia na altura do bairro Carfanaum; ocorrências na estrada são comuns devido ao período de chuvas

Uma grande pedra atingiu parte da Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), que liga Barra Mansa a Angra dos Reis, nesta quinta-feira (2), devido a mais um deslizamento de encosta na via. O incidente ocorreu logo após a entrada do bairro Cafarnaum, que faz divisa com o bairro Santa Clara, e fica próximo à Vila Pepita.

Apesar do deslizamento, a pista não foi interditada. No entanto, motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho, na saída de uma curva, até que o Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ) faça a remoção da pedra. A causa do desabamento é o grande volume de chuvas que vêm atingindo a região, que causou outros pequenos deslizamentos ao longo da rodovia.

Os condutores devem ficar atentos, por exemplo, ao volume de lama observado entre a Rua 10, em Santa Clara e a Metalúrgica Matarazzo. Além disso, durante o final da tarde de quinta, o Rio Barra Mansa transbordou e, apesar de o nível de água ter baixado, a Defesa Civil permanece em alerta.