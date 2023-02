Deslizamento de lama fecha rua em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 13:04 horas

Saturação do solo e previsão de chuva nas próximas horas requerem cuidados por parte da população

Angra dos Reis – Ao registrar em 24 horas um acumulado de chuva acima de 100 mm em alguns bairros de Angra dos Reis, metade do que era previsto para todo o mês, a cidade já sofre consequências. Houve um escorrimento de lama no bairro da Encruzo da Enseada. O material atingiu algumas residências e fechou a via. Na manhã desta quarta-feira (08), equipes de engenharia das Secretarias de Infraestrutura e Obras Públicas, Defesa Civil e Serviço Público estão indo para o bairro, na intenção de efetuar uma análise da situação e ouvir os moradores.

Ao longo do dia, equipes de engenharia seguiram para avaliação de vários pontos, como a Estrada da Ponta Leste, onde existem pontos de escorregamento. As equipes investigarão a necessidade e isolar a área ou adotar outras medidas preventivas.

O bairro da Enseada foi o que registrou o maior índice pluviométrico nas últimas 24h, chegando a 102 milímetros, seguido por Monsuaba – 100 mm – e Vila do Abraão (Ilha Grande), Camorim, Retiro, Pontal, BNH (Jacuecanga) e Praia das Goiabas, na Vila Histórica de Mambucaba (média de 85 mm).

A Defesa Civil do município entrou em estado de atenção entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta, 7 e 8 de fevereiro e pede a atenção de todos que estejam trafegando pelas vias do município (Estrada do Contorno, BR-101, RJ-155). A saturação do solo está alta e há previsão de que a chuva se estenda pelas próximas horas, o que faz com que riscos de deslizamentos e quedas de árvores não sejam descartados.

Não há desabrigados ou desalojados na cidade, assim como não houve a necessidade de enviar avisos de evacuação aos moradores.

As mensagens integrantes do Sistema de Alerta e Alarme (SMS, WhatsApp, Telegram e outros) foram enviadas a partir das 16h30 de terça-feira, 7 de fevereiro, informando sobre a possibilidade de chuva aos moradores e, nesse momento, colocando o município em estado de observação; quando os pluviômetros começaram a detectar altos índices pluviométricos, a partir das 23h do mesmo dia, novas mensagens foram enviadas, evoluindo o cenário para o estado de atenção.

CADASTRAMENTO PARA RECEBER INFORMAÇÕES OFICIAIS

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.

Para se cadastrar no WhatsApp basta salvar nos contatos do seu celular o número (61)2034-4611, enviar um “oi” pelo aplicativo e seguir as orientações, escolhendo o município de Angra dos Reis para cadastro; já pelo Telegram, basta procurar por “Defesa Civil Alertas”, iniciar uma conversa e seguir as orientações. É importante que os moradores fiquem atentos a todas as orientações da D