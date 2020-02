Deslizamento de terra deixa nove bairros sem água e uma casa interditada em Barra do Piraí

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 12:42 horas

Barra do Piraí – Moradores dos bairros Morro da Gama, Santo Cristo, Química, Centro, Assis Ribeiro, Grota do Neném, São João, Carlos de Queiroz e Oficina Velha, em Barra do Piraí estão com abastecimento de água prejudicado devido a um deslizamento de terra, na noite de quarta-feira (12).

O deslizamento ocorreu na Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Morro da Gama, onde uma casa foi interditada.

A Defesa Civil destacou que o volume das chuvas dos últimos dias encharcou o solo e fez o barranco ceder, arrastando parte de uma tubulação de captação de água para a ETA (Estação de Tratamento).

Na manhã desta quinta-feira (13), agentes da Secretaria de Serviços Públicos realizaram limpeza da terra. Técnicos da Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgoto) avaliou os estragos para fazer o reparo na tubulação; não há previsão de quando a situação será resolvida.