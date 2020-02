Deslizamento de terra é registrado na estrada de acesso ao bairro Santa Cruz

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 14:43 horas

Em nota, prefeitura informa que não há vítimas

Volta Redonda- Um deslizamento de terra foi registrado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no início da tarde desta sexta-feira (07), no Santa Cruz, próximo ao posto da PM, na entrada do bairro. Em nota, a prefeitura informou que as equipes da Defesa Civil e Guarda Municipal estão trabalhando para minimizar os danos do deslizamento.

Segundo a prefeitura, não houve vítimas no acidente.

O trânsito será mantido em meia pista, pois a previsão é de chuva e novos deslizamentos podem ocorrer no local. A Guarda Municipal vai monitorar o trafego.