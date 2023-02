Deslizamento interdita a Serra das Araras nos dois sentidos - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 05:52 horas

Equipes de resgate da CCR RioSP e engenheiros estão no local realizando buscas e avaliações; motoristas devem evitar usar a rodovia

A CCR RioSP, concessionária que administra a BR-116 (Via Dutra), informa que em virtude de deslizamentos no Km-239 (ambos os sentidos) provocados pelas chuvas intensas dos últimos dias, a Serra das Araras teve o tráfego interrompido, em ambos os sentidos, durante a madrugada desta sexta-feira (10). Na pista de descida, sentido Rio de Janeiro, o fechamento acontece no km 243. Já na pista de subida, sentido São Paulo, o tráfego está interrompido no km 225. Não há informações sobre vítimas ou veículos atingidos. Os deslizamentos teriam ocorrido por volta de 2 horas. Segundo relatos de motoristas, o congestionamento já chega a 10 quilômetros na pista na entre Piraí e Pinheiral. Na região de Paracambi, também existe um grande número de veículos parados.

De acordo com a CCR RioSP, a medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo da ação é preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a novos deslizamentos de terra. A concessionária está no local realizando uma vistoria para avaliar as condições da via e a possível liberação do tráfego no trecho interditado.

A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia. Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária.

Como alternativa, os motoristas devem seguir pela Rio-Santos, sentido São Paulo e ir por Volta Redonda, sentido Rio.

Os km 265 (sentido RJ), 243, (sentido RJ) e 225 (sentido SP) possuem opção de retorno.

Atualização

Na altura do km 239, sentido Rio de Janeiro, foram liberados a faixa direita e o acostamento.

Canais disponíveis 24 horas por dia:

Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238

Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioSP

Site: www.ccrriosp.com.br