Destaque do Volta Redonda projeta sequência contra Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca

Volta Redonda – O Voltaço terá uma sequência contra dois dos quatro clubes grandes do Rio na busca de manter vivo o sonho da classificação às semifinais do Campeonato Carioca. O primeiro está marcado para o próximo sábado (10), contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã. Enquanto o segundo será diante do Botafogo, na próxima quarta-feira (14), no Estádio Raulino de Oliveira.

Para encarar esta sequência, o Voltaço conta com aquele que vem sendo um dos principais destaques do time na temporada até aqui. Trata-se do lateral-esquerdo Sanchez, responsável pela assistência no empate por 1 a 1 contra o Bangu, na última rodada, e que já soma três participações diretas para gol nas seis primeiras rodadas do Cariocão, resultando em uma média de uma participação em gol a cada dois jogos.

“Tenho tido mais liberdade para atacar nessa formação que jogamos e isso é algo que tem favorecido o meu futebol. Obviamente que tenho a responsabilidade primeiro de defender, mas quando estamos em posse, principalmente no ataque, estou tendo liberdade para chegar no último terço e com isso estou conseguindo contribuir com a equipe na parte ofensiva. Espero continuar desempenhando um bom futebol, tanto individualmente, quanto coletivamente, para que possamos seguir nessa sequência positiva no Campeonato Carioca” disse o jogador de 28 anos.

Além disso, Sanchez possui uma história especial contra os dois próximos adversários do Tricolor de Aço. Isto porque, em 2022, pela Portuguesa-RJ, quando estava há 15 meses e 8 dias sem jogar futebol – por inúmeros motivos pessoais e profissionais – anotou um gol de cabeça contra o Flamengo, logo na estreia do Carioca, onde homenageou a avó. Dias depois, contribuiu com uma assistência na vitória por 5 a 3 sobre o Botafogo, que encerrou um tabu de 56 anos que a Lusa não vencia o Glorioso.

Naquele mesmo ano, ainda foi eleito o melhor lateral-esquerdo do estadual do Rio de Janeiro, disputando com atletas como o Filipe Luís, do Flamengo, por exemplo. Mas não parou por aí, pois foi também o responsável pelo primeiro gol da história do Rubro-Verde na Copa do Brasil, contra o CRB, que deu a primeira classificação e uma premiação de R$ 750 mil (a Lusa posteriormente avançou até a terceira fase, eliminada nos pênaltis, pelo Corinthians).

“Serão confrontos muito difíceis, ambos querem estar na parte de cima da tabela e qualquer deslize nesse momento pode custar uma classificação. Então estamos preparados para esse próximo confronto contra o Flamengo, onde precisamos pontuar para permanecermos vivos em busca de alcançar nosso objetivo de chegar às semifinais”, concluiu.