Destaque na Flip, Andrea Nunes reflete sobre maternidade em novo livro

Paraty – A maternidade é transformadora, mas nem sempre os sentimentos que acompanham essa jornada são compartilhados com sinceridade. É essa lacuna que Andrea Nunes preenche com “Engravidei” (Editora Caravana, 2025, 142 págs.), livro que reúne crônicas escritas durante sua primeira gravidez e comentadas uma década depois. A obra, que começou como um blog terapêutico, traz crises hormonais, medos, comentários invasivos e discussões conjugais, tudo narrado com humor e ironia.

“Escrevi para desafiar os mitos da mãe perfeita e acolher mulheres que passam pela mesma coisa”, explica a autora. Os textos originais, quase inalterados, ganharam respostas da Andrea mãe, que olha para a Andrea grávida com afeto e compreensão. “Decidi não apagar nada. Revisitei uma parte de mim que ainda precisava ser abraçada”, revela. O resultado é uma conversa íntima entre duas versões de si mesma.

Na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2025, a autora vai participar do bate-papo “O que desperta a sua criatividade?” na Casa Caravana, no dia 02/08, às 10h e no dia 1/8, às 12h, fará o lançamento do livro em sessão de autógrafos no estande da com.tato, localizado na Casa Escreva, Garota (Travessa Gravatá 56c/d). Os visitantes da Flip poderão adquirir exemplares do livro diretamente no local. Em seguida, no dia 16/8, a escritora estará na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto para lançamento e sessão de autógrafos a partir das 15h.

A escrita de Andrea tem a fluidez e o humor característicos de suas influências, como Luis Fernando Veríssimo, mas também carrega um tom confessional que ressoa com leitoras em busca de identificação. “A sociedade espera que a mulher grávida ou mãe se comporte de determinada maneira, e isso gera insegurança. Quis mostrar que sentimentos contraditórios são normais”, destaca. A estrutura em diário, com notas da autora anos depois, cria uma narrativa única sobre as camadas da maternidade.

Além de “Engravidei”, Andrea Nunes mantém a newsletter Andrea Me Conta, onde publica crônicas semanais sobre cotidiano, maternidade e escrita. O livro marca sua estreia solo após participar da antologia “Gradiente” (2024), que reuniu 22 autoras. Para o futuro, ela planeja um romance, mas adianta: “A escrita afetuosa e o olhar sobre as emoções femininas continuarão guiando meu trabalho”.

Sobre a autora

Andrea Nunes é publicitária formada pela ESPM e atua há mais de 12 anos no agronegócio, mas é na escrita que encontra seu porto seguro. Natural de Jaú (SP), vive em São Paulo com o marido e os dois filhos, que inspiraram suas crônicas. Mantém a newsletter Andrea Me Conta. “Engravidei” é seu primeiro livro solo, uma ode à maternidade real e à cura pelas palavras.