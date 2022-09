Detalhes sobre a realização do ‘Liquida VR’ são definidos durante reunião na Semop de VR

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 18:04 horas

Ordem Pública, GMVR e Aciap debateram sobre o trânsito, estacionamento e segurança do evento que acontece de quinta a domingo, na Ilha São João

Volta Redonda- O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, se reuniu na última segunda-feira (5) com representantes da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap) e a Guarda Municipal (GMVR) para discutir os detalhes finais da organização do ‘Liquida VR’, maior feira de liquidação do Sul Fluminense. O evento acontece de quinta-feira a domingo (8 a 11), na Ilha São João, em Volta Redonda.

A reunião decidiu sobre o estacionamento, fluxo de veículos nos acessos e interior da Ilha São João, além da segurança dos frequentadores.

De acordo com o presidente da Aciap, Luís Fernando Cardoso, o evento é muito esperado pela população e a expectativa é atrair um grande público, já que houve um hiato de dois anos causado pela pandemia de Covid-19.

“Trata-se de um grande evento e precisamos cuidar para que tudo ocorra de forma tranquila. Todo o entorno estará sendo monitorado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), além de contarmos com os efetivos da Guarda Municipal e da Polícia Militar”, frisou o secretário Luiz Henrique.

Estiveram também presentes à reunião, o subtenente Amauri, da Semop; o subcomandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula; o diretor da Aciap-VR, Ângelo Guerra, e os colaboradores Giovani Citelli e Giovane Amâncio.