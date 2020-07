Detran amplia vagas e serviços esta semana

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 20:56 horas

Transferência de propriedade volta a ser oferecida e mais 6 mil CNHs emitidas antes da pandemia poderão ser retiradas

Rio de Janeiro – Dando seguimento à retomada gradual das atividades, o Detran voltou a disponibilizar os serviços de transferência de propriedade, segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mudança de município e transferência de jurisdição. Assim como já é feito para retirada do licenciamento anual e outros serviços veiculares, o atendimento será no modelo drive-thru, ou seja, a pessoa não precisa sair do veículo para ser atendida.

Além disso, ontem o departamento deu início a entrega de 6.174 carteiras de habilitações feitas antes da pandemia em nove postos e que já estão prontas. Os postos são: Shopping Via Brasil, Nova Iguaçu Shopping, Shopping Pátio Mix (Resende) e Barra Mansa, Shopping Penha, Vaz Lobo, Gávea, Ceasa (Irajá), Ipanema/Cantagalo. Quem fez o documento nos quatro primeiros postos deve retirá-los na própria unidade que reabrirá a partir desta segunda. Já quem solicitou a habilitação nas unidades Shopping Penha, Vaz Lobo, Gávea, Ceasa e Ipanema/Cantagalo deverá buscar o documento na sede do Detran, no Centro do Rio. Com essa ampliação, carteiras de habilitação emitidas em 26 unidades do estado passam a ficar disponíveis para retirada.

Em um mês de reabertura, mais de 48 mil documentos de veículos já foram entregues num grande esforço do departamento para atender os casos de urgência sem deixar de seguir os protocolos das autoridades sanitárias. Para evitar aglomerações, as vagas continuam limitadas e, a cada semana, o número de atendimentos e de postos vem sendo ampliado. Um exemplo é a emissão de identidades. No início do plano de contingenciamento eram apenas 100 vagas diárias e agora são 1600 atendimentos por dia. Assim, mais de 65 mil documentos de identificação foram entregues desde o início da pandemia.

– Fizemos um plano de ação para mitigar os riscos de contaminação, sempre pensando na segurança de usuários e funcionários e, ao mesmo tempo, atendendo quem mais precisa. Nesta etapa, disponibilizaremos mais quatro procedimentos de veículos e mais 6 mil carteiras de motorista poderão ser retiradas. Mas vale lembrar que o prazo para a transferência de propriedade está suspenso e o calendário do licenciamento anual foi prorrogado. Além disso, CNHs vencidas a partir de 19 de fevereiro continuam válidas. Ou seja, não precisa se preocupar ou correr aos postos. O risco de contaminação ainda é uma realidade e, se puder, aguarde. Ninguém será prejudicado – lembrou o presidente do Detran, Marcello Braga Maia.