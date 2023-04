Detran e polícia farão mais operações na região contra motos irregulares - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 19:09 horas

Blitz terão como foco motocicletas, mas qualquer veículo irregular ou suspeito pode ser rebocado, multado ou removido, diz Estado

Sul Fluminense – Uma força-tarefa do governo do estado – que reúne agentes do Detran-RJ, do Detro, policiais civis e militares – para reprimir a circulação de veículos irregulares, ampliou suas ações na manhã desta terça-feira (4). Serão 12 operações diárias, em todo o estado, incluindo o interior, dobrando o número de blitz de fiscalização. A ação tem como foco motos irregulares, mas qualquer veículo irregular ou suspeito pode ser rebocado, multado ou removido.

A previsão é que as operações cheguem a 16 até maio; mais que o dobro do alcance inicial. Elas acontecem em todos os turnos, de manhã, à tarde e à noite, diariamente, incluindo fins de semana. Desde o início das atividades da força-tarefa, no ano passado, já foram realizadas 1.501 operações, com 85.760 veículos abordados e 10.568 motos rebocadas – destas, 2.921 com problemas de placas – e mais de 260 CNHs recolhidas por diversos motivos.

– O objetivo do estado, com toda essa mobilização, é oferecer mais segurança à população – frisou o coordenador de Fiscalização do Detran-RJ, Marcus Moreira.

Licenciamento atrasado e condutor sem CNH

As cinco principais infrações registradas nas operações são: licenciamento atrasado; condução de veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir; veículo com placa ou com sistemas de iluminação e de sinalização alterados; veículo em mau estado de conservação; e falta do cinto de segurança. Além desses dados, as operações de fiscalização integradas também reúnem outros números bem expressivos: 5.076 automóveis removidos, 13 motos roubadas recuperadas, 11 quadriciclos removidos, entre outros.

Mancha criminal e câmeras portáteis nas operações

Os locais das operações são determinados seguindo um planejamento estratégico, e escolhidos conforme denúncias que chegam à Ouvidoria do Detran e por estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP) – que identificou um grande número de ocorrências praticadas por pessoas que se deslocam em motocicletas para cometer delitos.

Diariamente, são mobilizados cerca de 30 agentes do Detran.RJ, PM, Polícia Civil e Detro, em cada uma das operações. Para dar mais transparência aos procedimentos, os policiais militares atuam com câmeras portáteis. Além de garantir a segurança da operação, os PMs fazem revistas à procura de armas e drogas. Já os policiais civis estão, também, em busca de condutores com mandado de prisão em aberto.

Os agentes do Detran atuam na fiscalização de trânsito, aplicando multas e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O Detro, por sua vez, está disponibilizando os reboques que irão transportar os veículos apreendidos para pátios localizados em Vargem Grande, Praça da Bandeira, Seropédica e Barra do Piraí. Os agentes do Detro também estão reprimindo o transporte clandestino durante as operações.