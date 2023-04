Detran realiza mutirão para emissão de carteira de identidade

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 14:57 horas

Estado do Rio – O Detran.RJ vai realizar, neste sábado (15), um mutirão em 64 postos de atendimento, em todo o Estado do Rio, para quem precisa realizar serviços de identificação civil no departamento. Serão disponibilizadas 3.055 vagas para primeira e segunda via da carteira de identidade e carteira SEAP.

As vagas serão abertas a partir do meio-dia desta quarta-feira (12) e os agendamentos devem ser realizados somente pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br).

Confira as unidades que participarão da ação deste sábado (15) na região:

Angra dos Reis – 8h às 14h

Barra Mansa – 8h às 14h

Paraty – 8h às 14h

Piraí – 8h às 14h

Confira também os outros locais em todo o estado:

Américas Shopping – 8h às 14h

Aperibé – 8h às 14h

Araruama – 8h às 14h

Areal – 8h às 14h

Búzios – 8h às 14h

Arraial do Cabo – 8h às 14h

Campo Grande – 8h às 14h

Campos dos Goytacazes – 8h às 14h

Cantagalo – 8h às 14h

Cardoso Moreira – 8h às 14h

Carmo – 8h às 14h

Ceasa – 8h às 14h

Copacabana – 8h às 14h

Cordeiro – 8h às 14h

Duas Barras – 8h às 14h

Engenheiro Paulo de Frontin – 8h às 14h

Gávea – 8h às 14h

Guadalupe Shopping – 8h às 14h

Itaboraí – 8h às 14h

Italva – 8h às 14h

Itaocara – 8h às 14h

Itaperuna – 8h às 14h

Laje do Muriaé – 8h às 14h

Largo do Machado – 8h às 14h

Macaé – 8h às 14h

Macuco – 8h às 14h

Mangaratiba – 8h às 14h

Maricá – 8h às 14h

Méier – 8h às 14h

Miracema – 8h às 14h

Natividade – 8h às 14h

Nilópolis – 8h às 14h

Niterói (Fonseca) – 8h às 14h

Niterói Shopping – 9h às 15h

Nova Iguaçu Shopping – 10h às 16h

Paty do Alferes – 8h às 14h

Petrópolis – 8h às 14h

Queimados – 8h às 14h

Rio das Flores – 8h às 14h

Rio das Ostras – 8h às 14h

Rio Shopping – 8h às 14h

Santa Maria Madalena – 8h às 14h

Santo Antônio de Pádua – 8h às 14h