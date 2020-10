Detran realizará mutirão em Resende, Vassouras e Paraty no próximo sábado

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 09:40 horas

Resende, Paraty e Vassouras – O Detran realizará um mutirão no próximo sábado e domingo, dias 24 e 25 deste mês, nos postos de Resende, Vassouras e Paraty. O mutirão ofertará vagas para serviços de identificação civil, veículos e habilitação. Também serão oferecidos serviços de licenciamento anual, transferência de propriedade, renovação de habilitação e segunda via do RG.

O solicitante deve utilizar máscara e não ir com acompanhante. O objetivo é evitar aglomeração e a disseminação do novo coronavírus.

Resende e Vassouras

Em Resende e Vassouras serão realizados atendimentos para licenciamento anual, transferência de propriedade, 1ª licença, 2ª via de CRV, transferências de município e de jurisdição e troca de placa.

Os agendamentos podem ser feitos pelo site do Detran, ou pelos números (21) 3460-4040 ou 3460-4041 ou 3460-4042.

A unidade em Resende fica na Rua Macedo Miranda, lote 63/64, no bairro Jardim Jalisco, e funcionará de 9h às 16h, no sábado (24).

Em Vassouras, a unidade fica na Rodovia Lúcio Meira, no km 233, e funcionará de 9h às 16h, no sábado.

Paraty

Já em Paraty, serão disponibilizadas vagas para entrega de identidades prontas. As entregas serão realizadas por ordem de chegada, respeitando todos os protocolos de segurança. Já no caso da identificação civil, não será preciso agendar horário.

Na próxima semana, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a unidade do Detran em Paraty volta a realizar a solicitação da segunda via de RG.

A unidade localizada no Largo do Rosário, sem número, no bairro Histórico, funcionará de 9h às 15h, no sábado e no domingo.

Unidades

O Detran está abrindo gradualmente unidades que ainda estavam fechadas em todo estado do Rio de Janeiro. Com as novas reaberturas, a capital e mais 18 municípios foram beneficiados na região, como Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Três Rios, Resende e Valença.