Detran retoma exames práticos de direção na próxima semana

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 19:04 horas

Rio de Janeiro – Seguindo o plano de retomada gradual das atividades, o Detran anuncia a volta dos exames práticos de direção, a partir do dia 3 de agosto, em dez cidades do estado. De acordo com Decreto Estadual nº 47.176, de 21 de julho, algumas regiões ainda não poderão realizar as provas, por apresentarem risco de contaminação moderado. Nesse primeiro momento, serão contemplados os candidatos que já estavam agendados antes da pandemia e tiveram as provas suspensas em função dos decretos de isolamento.

As provas serão realizadas em três locais da capital (Aerotown- Barra da Tijuca, Cidade das Crianças – Santa Cruz e Campo Grande) e nos municípios de Belford Roxo, Sepetiba, Itaboraí, Niterói, Rio Bonito, Rio das Ostras, Araruama, Cabo Frio e Santo Antônio de Pádua.

A partir desta segunda-feira (27), também já é possível realizar a prova teórica de legislação, abertura de processos de primeira habilitação e solicitações de adição e mudança de categoria. Com todas as medidas de segurança sanitária, as provas teóricas serão realizadas diariamente, ainda com um número limitado de candidatos para minimizar os riscos de contaminação. Nesse primeiro momento acontecerá na sede do departamento, que fica no centro do Rio, e nas unidades dos shoppings Jardim Guadalupe, Nova Iguaçu e Américas (na Barra da Tijuca). Em breve, mais unidades receberão o serviço, como é o caso da unidade Aerotown (Barra da Tijuca) que terá provas de legislação a partir do dia 3 de agosto.

O caminhoneiro Carlos Henriques Borges, de 65 anos, foi o primeiro a chegar para a prova de legislação na sede do Detran.

– Vim para renovar a minha habilitação, que é a minha ferramenta de trabalho. Sou caminhoneiro há 40 anos e sem ela não levo o sustento para minha família. Fui muito bem atendido e com toda segurança – disse o motorista.

O agendamento para os exames práticos e teóricos são realizados pelas autoescolas onde o aluno está matriculado, enquanto a abertura de processo de primeira habilitação e adição ou mudança de categoria devem ser agendadas pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento (21 3460-4040 / 3460-4041 / 3460-4042). Para inclusão de requerimentos para a primeira habilitação e adição ou mudança de categoria, o atendimento será marcado na sede do Detran ou nas unidades do Rio Poupa Tempo de Bangu, São João de Meriti e Duque de Caxias.

Com os novos serviços, o horário de atendimento para serviços de habilitação na sede do Detran foi ampliado. O funcionamento agora é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

CNHs emitidas antes da pandemia

Além desses serviços, outros cinco postos que emitiram Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) antes da pandemia passarão a disponibilizar o documento, totalizando 38 locais no estado. Os novos locais para entrega são:

– Angra dos Reis: a entrega será no Shopping Piratas Mall, localizado na Estrada Municipal, 91;

– Campos: carteiras das duas unidades localizadas em Campos serão entregues na unidade da Rua Barão de Miracema, 246, no Centro;

– Itaguaí: os documentos emitidos estarão disponíveis na unidade do Pátio Mix, na Rodovia Rio-Santos, s/n;

– Jacarepaguá, as carteiras que estavam acauteladas Rio Shopping serão entregues no Center Shopping, na Av. Geremário Dantas, 404.

Nestes locais o atendimento será realizado apenas para entrega das CNHs, das 12h às 16h, sem a necessidade de agendamento, mas obedecendo a ordem alfabética de acordo com os dias da semana: segunda, quarta e sexta-feira, serão atendidas pessoas com iniciais de K até Z, e na terça e quinta-feira, será a vez das iniciais de A até J.

A lista completa com os 38 locais onde já é possível resgatar a CNH emitida antes da pandemia: http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=11195 .

Mais vagas para licenciamento anual

A partir desta segunda-feira (27), as vagas para o licenciamento anual também serão ampliadas, passando para 5,3 mil vagas diárias, em 24 postos de todas as regiões do estado (20 no modelo drive-Thru, na sede e nas unidades do Rio Poupa Tempo de Duque de Caxias, São João de Meriti e Bangu). A lista de todos os locais com atendimentos para licenciamento anual e demais serviços de veículos está disponível no site: http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=11198.

Como o Detran vem divulgando desde o início do plano de reabertura gradual, a cada semana vagas e serviços são ampliados, com a segurança que o cenário atual exige. O departamento reforça que não precisa correria porque todos os prazos foram suspensos ou adiados, ou seja, ninguém será prejudicado. Para saber mais sobre os prazos, acesse: http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=11202.